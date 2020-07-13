Приштина, Сербия, 14 июля, 2020, 01:02 — ИА Регнум. В здании Специального трибунала по Косово в Гааге 13 июля состоялось первое слушание показаний президента Косово Хашима Тачи. Согласно представленному общественности 24 июня Обвинительному акту трибунала, Тачи обвиняется в убийстве свыше ста человек, пытках, военных преступлениях и устранении политических противников.

Moerk MSC Хашим Тачи

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, слушание показаний продолжалось около шести часов и продолжится 14 июля.

Сам Тачи после допроса заявил, что день был посвящен обсуждению технических моментов и лишь самых начальных вопросов об УЧК (алб. Освободительной армии Косово), лидером которой он являлся в 1998—1999 гг.

Стоит отметить, что в роли адвоката Тачи выступит бывший прокурор Международного трибунала по Руанде американский юрист Пьер-Ришар Проспер.