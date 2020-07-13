Додома, 13 июля, 2020, 23:58 — ИА Регнум. Вывозной рейс из Танзании в Москву состоится 19 июля, сообщает посольство РФ в этой стране.

(сс) Alex Snow Самолет авиакомпании Royal Flight

«Девятнадцатого июля авиакомпанией Royal Flight будет осуществлен вывозной рейс по маршруту Дар-эс-Салам — Амман — Москва», — сообщили в посольстве.

Как сообщало ИА REGNUM, регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами Россия прекратила с 27 марта. Такое решение правительство РФ приняло в рамках борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции. Исключение составляют рейсы для вывоза российских граждан из-за границы.

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