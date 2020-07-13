Москва, 13 июля, 2020, 23:52 — ИА Регнум. До конца текущего года Минобороны РФ намерено усилить противовоздушную оборону Поволжья и Урала, перевооружив два полка на новейшие зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 «Триумф», сообщает 13 июля газета «Известия» со ссылкой на источники в военном ведомстве.

Владислав Осипов ИА REGNUM ЗРС С-400

По информации издания, в состав перевооружаемых полков ПВО введут также зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С». По решению руководства Минобороны, 76-ю дивизию ПВО, прикрывающую ключевые объекты военной инфраструктуры в Поволжье и на Урале, будут комплектовать только самой современной техникой.

Под «зонтиком» новейших систем ПВО окажутся Самара, Екатеринбург и Свердловская область, а также авиабаза в Энгельсе, где дислоцирована 22-я тяжелая бомбардировочная дивизия, вооруженная дальними бомбардировщиками Ту-22М3, ракетоносцами Ту-95МС и самыми мощными реактивными бомбардировщиками-ракетоносцами Ту-160.

Напомним, на учениях «Центр-2019» один из полков ПВО, вооруженный ЗРС С-400 смог отразить удар гиперзвуковых ракет, которые были имитированы ракетами-мишенями «Фаворит-РМ», развивающими скорость, в пять раз превосходящую скорость звука.

Напомним, в 2018 году завершились испытания для зенитной управляемой ракеты сверхбольшой дальности для ЗРС С-400.