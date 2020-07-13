Москва, 13 июля, 2020, 23:43 — ИА Регнум. Поручение, которое дал президент РФ Владимир Путин правительству относительно целей национального развития страны до 2030 года — это вызов, сообщил 13 июля президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов в интервью NEWS.ru.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Эксперт добавил, что «то, что сейчас пересмотр будет до 30 года, говорит о том, что хотя бы год-полтора мы будем восстанавливаться».

Он отметил, что все страны скорректировали свои бюджеты из-за пандемии. Также он заявил, что, судя по всему, второй волны коронавируса, которая сильно бы изменила ситуацию, не будет.

Абзалов «Судя по этому сигналу для экономики, система находится не в стрессовом сбережении, а выходит на долгосрочное планирование, а это предполагает, что как минимум федеральный центр не предполагает фундаментальную изоляцию, которая может серьёзно повлиять на уровень ВВП».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Путин на заседании 13 июля поручил правительству, а также администрации президента подготовить проект указа о целях национального развития до 2030 г.