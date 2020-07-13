Мурманск, 13 июля, 2020, 23:42 — ИА Регнум. В Мурманской области за неделю прошло более ста проверок пациентов с COViD-19, лечащихся на дому. Нарушителей режима самоизоляции среди них не обнаружили.

ИА Красная Весна Самоизоляция

Как сообщили ИА REGNUM в оперативном штабе, проверки проводились представителями местных администраций в Мурманске, Мончегорске, ЗАТО Александровск, Оленегорске, Кандалакшском, Кольском и Ловозерском районах.

«Во время рейдов нарушения не выявлены, пациенты соблюдают правила и не подвергают риску других людей. Для амбулаторных пациентов организована доставка лекарств, продуктов и предметов первой необходимости», — уточнили в штабе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманской области за последние сутки выявлено 179 новых случаев заболевания COViD-19. Общее число подтверждённых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией составляет 7228. 3991 пациент выздоровел, 32 скончались.