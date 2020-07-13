Вашингтон, 13 июля, 2020, 23:38 — ИА Регнум. В США пришлось экстренно посадить пассажирский самолет из-за угроз одного из пассажиров. Об этом 13 июля сообщают американские СМИ.

Павел Латышов ИА Красная Весна

На одном из внутренних рейсов неадекватный пассажир начал расхаживать по центральном проходу и требовать от других пассажиров признать, что Иисус Христос «был черным», а также умереть за него. В противном случае он угрожал всех убить.

Самолет был направлен в ближайший аэропорт. После посадки буйного пассажира скрутили и передали полиции.

Примечательно, что буйный пассажир был белым.