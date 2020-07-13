Москва, 13 июля, 2020, 23:29 — ИА Регнум. Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах погромов на Амурском газоперерабатывающем заводе (ГПЗ). Об этом 13 июля сообщается на сайте СК.

Kremlin.ru Александр Бастрыкин

«Бастрыкин дал указание доложить об обстоятельствах происшествия на территории строительной площадки газоперерабатывающего комплекса в Амурской области», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что следователи организовали проверку по фактам невыплат зарплаты работникам подрядной организации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Амурской области на стройке газоперерабатывающего завода рабочие одной из подрядных организаций устроили погром в офисе.

В пресс-службе Амурского газоперерабатывающего завода пояснили, что конфликт произошёл в офисе подрядной организации «Ренейссанс». У работников возникли финансовые претензии к руководству компании.