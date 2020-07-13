Иерусалим, 13 июля, 2020, 23:21 — ИА Регнум. Беспорядки продолжаются в отдельных районах Иерусалима третий день, сообщает 13 июля «Военный обозреватель».

Иван Шилов ИА REGNUM Иерусалим

Речь идет о районах, в которых из-за карантина действуют усиленные карантинные меры. Здесь наблюдаются столкновения с правоохранителями и погромы.

Беспорядки в Иерусалиме вызваны арестом израильской полицией одного из местных жителей.

Читайте также:Двух сотрудников израильской полиции ранили на Западном берегу реки Иордан