Вильярреаль, Испания, 13 июля, 2020, 22:52 — ИА Регнум. «Реал Сосьедад» забрал три очка в гостевом противостоянии с «Вильярреалом» в рамках 36-го тура чемпионата Испании. Встреча прошла на стадионе «Керамика» в Вильярреал и завершилась победой гостей со счетом 2:1.

«Реал Сосьедад»

В составе «Сосьедада» голами отметились бразилец Виллиан Жозе с помощью передачи Мартина Эдегора на 61-й минуте и 26-летний защитник Диего Льоренте на 75-й минуте, отличившийся благодаря пасу Микеля Оярсабаля. Единственный мяч, который «Сосьедад» получил в ответ, был организован на 85-й минуте, когда нападающий Самуэль Чуквуезе помог Санти Касорле забить десятый гол в сезоне.

«Реал Сосьедад» набрал 54 очка, с которыми занял седьмую позицию в турнирной таблице чемпионата Испании. Проигравший «Вильярреал» обгоняет «бело-голубых» на три балла, находясь на пятом месте.