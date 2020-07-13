Ростов-на-Дону, 13 июля, 2020, 22:50 — ИА Регнум. Министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области уличили в сговоре при проведении закупки водонапорных башен. Некачественные сооружения получили десять районов Дона, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении ФАС.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Закон

Среди нарушителей торгов также названы управление ЖКХ, строительства и транспорта Миллеровского района и ООО «ЮгСтройПром». Совместно с областным ведомством они создавали условия для победы коммерческой фирмы в аукционе на поставку водонапорных башен по завышенной стоимости. При этом на счета ООО «ЮгСтройПром» поступала оплата без фактического исполнения условий контракта.

«Все фигуранты дела признаны нарушившими ст. 16 закона «О защите конкуренции». Основаниями для такого решения стали намеренное укрупнение закупки (министерство ЖКХ самостоятельно определило способ закупки, объём денежных средств, выделенных из бюджета, и организатора закупки), зафиксированные факты оплаты по неисполненным контрактам, а также поставка водонапорных башен ненадлежащего качества», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, что ранее в Ростовской области в суд были переданы материалы уголовного дела в отношении поставщика водонапорных башен, похитившего свыше 10 млн рублей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, осенью 2019 года появилась информация о том, что администрации девяти районов Ростовской области нарушили закон при проведении торгов. В мае 2020 года в суд было передано уголовное дело в отношении главы Волгодонского района, который подписал акт приёма-передачи бракованных водонапорных башен.