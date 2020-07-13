Тегеран, 13 июля, 2020, 22:43 — ИА Регнум. Взрыв произошел на северо-востоке Ирана на объекте, имеющем отношение к производству сжиженного природного газа (СПГ), сообщают региональные СМИ.

Luc Viatour Взрыв

По их утверждению, инцидент произошел на территории промзоны в иранской провинции Хоросан.

Там загорелся резервуар для газового конденсата, а затем прогремел взрыв, в результате которого было повреждено несколько зданий. Информация о пострадавших или погибших людях пока не поступала.

Как сообщало ИА REGNUM, с конца июня на территории Ирана произошла целая серия взрывов и пожаров на военных и промышленных объектах, в том числе на ядерном объекте в Натанзе.