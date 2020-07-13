Запорожье, Украина, 13 июля, 2020, 22:37 — ИА Регнум. На Украине в городе Запорожье прошел сильнейший ливень, в результате которого часть города оказалась под водой. Об этом сегодня, 13 июля, сообщают местные СМИ.

(сс) terimakasih0 Наводнение

Сообщается, что в городе полностью затоплен ряд улиц. Воды местами по колено, местам и глубже. Из-за потопа произошел ряд ДТП. Также пострадали маршрутки и легковые автомобили.

Под Вознесенским мостом в потоке воды застряла маршрутка, в которой оказались заблокированными пассажиры. Салон маршрутки затопило.