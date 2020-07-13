Москва, 13 июля, 2020, 22:27 — ИА Регнум. В московском аэропорту «Шереметьево» пассажирский самолет Boeing-747 пробил фюзеляж о водовозную машину. Об этом сегодня, 13 июля, сообщают столичные СМИ.

ЕршовКВН Самолёт Boeing-747

Авиалайнер готовился к рейсу на Симферополь. Сотрудники аэропорта не рассчитали расстояние и подогнали автомобиль-заправщик слишком близко. Когда самолет стали заправлять топливом и водой, воздушное судно просело слишком низко и напоролось «брюхом» на панель заправки машины с питьевой водой.

В итоге пассажирам пришлось ждать подменный самолет. Пострадавшему воздушному судну предстоит серьезный ремонт.