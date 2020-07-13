Берн, 13 июля, 2020, 22:22 — ИА Регнум. Во всём мире за последние сутки зафиксировано 215 539 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщила 13 июля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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Как уточняется, общее число выявленных инфицированных достигло 12 768 307 человек.

Сообщается также, что за сутки в мире скончались 5037 пациентов с COVID-19, общее число подтверждённых случаев летального исхода возросло до 566 654.

Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 230 370 новых случаях заражения коронавирусом и 5285 скончавшихся больных COVID-19.