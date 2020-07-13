Москва, 13 июля, 2020, 22:08 — ИА Регнум. С 15 июля всем прибывающим из-за границы в Россию больше не потребуется две недели оставаться в самоизоляции, сообщает 13 июля Первый канал.

Дарья Антонова ИА REGNUM Туристы на Красной площади

По информации телеканала, для этого потребуется предъявить документ об отрицательном результате теста на коронавирус.

Телеканал сообщает, что уже длительное время ежесуточное число выявленных случаев коронавируса не доходит до семитысячной отметки, около 10% из которых приходится на Москву.

Это позволяет начать новый этап снятия карантинных ограничений. Ношение маски на улице необязательно, снова работают образовательные учреждения и парки аттракционов, а также спортивные секции и различные кружки.