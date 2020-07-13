Москва, 13 июля, 2020, 21:55 — ИА Регнум. Бывший нападающий «Спартака» Денис Кокарев будет выступать в Высшей хоккейной лиге.

Fanny Schertzer Денис Кокарев

35-летний хоккеист заключил соглашение с фарм-клубом московского «Динамо», подробности контракта будут сообщены позже.

В минувшем розыгрыше Континентальной хоккейной лиги Кокарев принял участие в 49 матчах регулярного чемпионата за московский «Спартак», в которых набрал 10 (3+7) очков.

В общей сложности на счету форварда 735 матчей в КХЛ и 329 (118+211) набранных баллов при полезности «+80».