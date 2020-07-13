Барселона, Испания, 13 июля, 2020, 21:50 — ИА Регнум. Согласно сообщениям испанского портала Mundo Deportivo, каталонская «Барселона» рассматривает вариант с подписанием контракта с центровым литовского «Жальгириса» Джоком Лэндейлом.

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По данным источника, австралийский баскетболист воспользуется опцией и станет свободным агентом. Лэндейл ранее заявлял о желании в ближайшее межсезонье подписать контракт с одним из клубов НБА.

В минувшем розыгрыше Евролиги Лэндейл в среднем набирал 11 очков и 4,4 подбора за игру.