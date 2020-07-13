Москва, 13 июля, 2020, 21:33 — ИА Регнум. Порядка 22,9 млн тонн зерна намолочено на сегодняшний день в России, сообщили 13 июля в пресс-службе Минсельхоза.

Иван Шишкин. Мельницы в поле. 1861

Уточняется, что зерновые и зернобобовые культуры обмолочены на текущий момент с площади в семь миллионов гектар, намолочено 22,9 млн тонн зерна при урожайности 32,6 ц/га.

Пшеница обмолочена с площади 5,4 млн га. Этой культуры намолочено 18,1 млн тонн при урожайности 33,7 ц/га.

Ячмень, которого при урожайности 32,6 ц/га, намолочено 2,8 млн тонн, обмолочен с площади 856 тысяч гектар.

Рапс озимый обмолочен с площади 135,8 тысячи гектар, намолочено этой культуры 258,9 тыс. т при урожайности 19,1 ц/га.

Что касается картофеля, он собран с площади 7,9 тыс. га. Его накопано 229,9 тыс. тонн при урожайности 289,5 ц/га.

«Овощи в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах убраны с площади 18,4 тыс. га, собрано 165,2 тыс. тонн при урожайности 90 ц/га», — сообщили в Минсельхозе.

Напомним, в начале лета Минсельхоз сообщал, что к 2025 году в России планируется ввести в оборот четыре миллиона гектар неиспользуемой пашни.