Вашингтон, 13 июля, 2020, 21:31 — ИА Регнум. Ограничительные меры Соединенных Штатов против Венесуэлы сократили объем перевозок нефти из этой страны, однако десятки компаний продолжают вести дела с венесуэльским нефтяным сектором. Об этом сообщает Associated Press.

Lapatilla.com Венесуэльская нефть

Так, согласно докладу исследовательских центров C4ADS и IBI Consultants, после 28 января 2019 года (когда санкции США вступили в силу) количество заходов судов в порты Венесуэлы в прошлом году сократились на 46%.

Однако одновременно с тем после введения санкций в венесуэльские порты зашло 214 судов, которые ранее за аналогичный период 2018 года там не бывали, а половина впервые прибыла в эту страну. Эти 103 танкера принадлежат 41 компании.

Как сообщало ИА REGNUM, с января 2019 года США не признают законно избранного президента Венесуэлы Николаса Мадуро главой государства и считают временным главой страны лидера оппозиции Хуана Гуайдо, который провозгласил себя президентом незаконным образом. После этого в отношении Венесуэлы был реализован целый ряд американских санкций, включая заморозку счетов страны в Европе и блокировку активов и интересов нефтегазовой венесуэльской государственной компании PDVSA.