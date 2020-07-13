Подольск, Московская область, 13 июля, 2020, 20:57 — ИА Регнум. Подольский «Витязь» объявил о подписании нового соглашения с защитником Игорем Головковым на своем официальном сайте. Контракт рассчитан на один игровой сезон до 30 апреля 2021 года.

Santeri Viinamäki Хоккей

В минувшем розыгрыше Континентальной хоккейной лиги 30-летний Головков принял участие в 57 матчах регулярного чемпионата, в которых не смог отличиться результативными баллами. Коэффициент полезности игрока составил «-8».

В общей сложности на счету хоккеиста 500 матчей в КХЛ и 40 (8+32) набранных очков при полезности «-71».