Киев, 13 июля, 2020, 20:51 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не видит риска присоединения Донбасса к России. Об этом он заявил в интервью изданию «Сегодня».

Mfa.gov.ua Дмитрий Кулеба

«Риска аннексии (Донбасса — ИА REGNUM) я сейчас не вижу. Я считаю, что Российская Федерация просто играет в свою сложную и крайне опасную для нее игру», — сказал Кулеба.

Также глава МИД Украины попытался внести раскол в позицию российских властей по Донбассу. Кулеба заявил, что официальный Киев считает неприемлемыми слова полномочного представителя России в Контактной группе в Минске Бориса Грызлова о том, что на территории Украины были созданы два новых государства— ДНР И ЛНР.

Кулеба подчеркнул, что обязательно поднимет этот вопрос перед министрами иностранных дел — участниками нормандского формата.

«Я думаю, что мой коллега Сергей Викторович Лавров, как человек очень опытный, человек, который очень тонко понимает международные отношения и международное право, сможет пояснить своему коллеге господину Грызлову, что он, как говорят на Украине, когда сделал такое заявление, пустился во все тяжкие», — сказал глава украинского внешнеполитического ведомства.