Ярославль, 13 июля, 2020, 20:24 — ИА Регнум. Бывший заместитель мэра Ярославля Ринат Бадаев, обвиняемый в получении взяток, останется под стражей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда.

Ринат Бадаев

Ринат Бадаев был задержан в январе 2020 года сотрудниками ФСБ, в отношении него было возбуждено уголовное дело о получении взятки в 1,2 миллиона рублей. Как ранее сообщало ИА REGNUM, спустя полгода в следственном комитете возбудили уголовное дело по второму эпизоду. По версии следствия, Бадаев, будучи заместителем мэра Ярославля по градостроительству, получил взятку на сумму, превышающую 2 миллиона рублей.

«В декабре 2019 года обвиняемый, находясь в городе Ярославле, получил от генерального директора коммерческой строительной организации сумму в размере более 2 миллионов рублей за оказание им содействия в заключении договора по выполнению проектных и изыскательских работ для нужд города», — говорилось в официальном сообщении Следственного комитета России.

Сегодня Фрунзенский районный суд рассмотрел ходатайство следствия о продлении Ринату Бадаеву меры пресечения. Оно было удовлетворено. Бадаев останется в следственном изоляторе до 15 сентября.