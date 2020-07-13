Чебоксары, 13 июля, 2020, 20:23 — ИА Регнум. 14−16 июля на территории Чувашии повысится класс пожарной опасности и установится пятый класс — чрезвычайная пожароопасность. Об этом предупреждает ГКЧС республики со ссылкой на прогноз Чувашгидромета.

74.mchs.gov.ru Тушение пожара

13 июля в республике местами наблюдалась высокая пожароопасность, то есть четвёртый класс горимости. С 14 по 16 июля объявлен уровень чрезвычайной пожароопасности (пятый класс горимости). По данным ведомства, днем в эти дни воздух прогреется до +34 градусов, порывы ветра будут достигать 18 м/c.

Спасатели призывают жителей соблюдать правила пожарной безопасности — в частности, не жечь мусор на участках, не разводить костры вблизи леса и в лесу, не оставлять в лесу мусор, особенно стекло и промасленный обтирочный материал.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июля температура воздуха может достигнуть +38 градусов в тени, будет преимущественно без осадков. 16−17 июля температура спадёт до +23 градусов, а затем среднесуточная температура может быть ниже климатической нормы.

Напомним, с 4 апреля в Чувашии действует особый противопожарный режим. На это время в зависимости от класса пожарной опасности вводятся ограничения для граждан — в частности, при наступлении средних и высоких классов пожарной опасности доступ в леса запрещен. Штрафы для нарушителей в этот период увеличиваются вдвое, также возможно уголовное преследование при значительном ущербе.