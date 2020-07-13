Орландо, США, 13 июля, 2020, 20:17 — ИА Регнум. Разыгрывающий «Хьюстон Рокетс» Рассел Уэстбрук сообщил, что у него обнаружили коронавирус.

Keith Allison Рассел Уэстбрук

«Я сдал положительный тест на коронавирус перед отправкой команды в кампус Орландо», — написал баскетболист в своем «Твиттере».

Напомним, что «Хьюстон» уже заселился в кампус Орландо, где проведет рестарт НБА. Команда планирует доиграть остаток сезона без Уэстбрука и Джеймса Хардена. Лидеры «Рокетс» доберутся до местопребывания команды самостоятельно, ранее сообщалось в прессе.

Рестарт сезона 2019/2020 намечен на 30 июля. Турнир будет полностью доигран в пределах Орландо.