Путин продлил срок госслужбы замглавы МИД РФ Вершинину
Москва, 13 июля, 2020, 20:14 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин продлил срок госслужбы заместителю министра иностранных дел РФ Сергею Вершинину, распоряжение об этом опубликовано на интернет-портале правовой информации.
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Сергей Вершинин
«Продлить (Вершинину) срок федеральной государственной гражданской службы сверх установленного предельного возраста пребывания на государственной службе на один год», — говорится в распоряжении.
Как сообщало ИА REGNUM, в начале марта Владимир Путин подписал распоряжение о продлении срока службы заместителям министра иностранных дел РФ Михаилу Богданову и Александру Грушко.
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