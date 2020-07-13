Москва, 13 июля, 2020, 20:14 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин продлил срок госслужбы заместителю министра иностранных дел РФ Сергею Вершинину, распоряжение об этом опубликовано на интернет-портале правовой информации.

Mid.ru Сергей Вершинин

«Продлить (Вершинину) срок федеральной государственной гражданской службы сверх установленного предельного возраста пребывания на государственной службе на один год», — говорится в распоряжении.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале марта Владимир Путин подписал распоряжение о продлении срока службы заместителям министра иностранных дел РФ Михаилу Богданову и Александру Грушко.

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