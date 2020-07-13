Чебоксары, 13 июля, 2020, 20:07 — ИА Регнум. Из федерального бюджета Чувашия получит 1 172 599,4 тыс. рублей на обновление троллейбусного парка. Соответствующее распоряжение о выделении федеральных средств подписал председатель правительства России Михаил Мишустин, сообщает Минпромторг России.

Ярослав Завьялов Троллейбус

В министерстве отмечают, что это позволит закупить в 2020 году 68 троллейбусов, в том числе 16 — на автономном ходу. Это позволит обновить парки Чебоксар и Новочебоксарска.

«Деньги будут инвестированы в закупку первой группы обновленного электрического наземного транспорта — 68 единиц. Всего в Чувашии требуется закупить 220 новых троллейбусов», — говорит глава Минпромторга России Денис Мантуров.

По расчётам чувашских властей, в результате сократятся затраты муниципальных троллейбусных предприятий на поддержание технической готовности парка и на тяговую электроэнергию (в пределах 30%), а также общественный транспорт станет доступнее для инвалидов.

В министерстве транспорта Чувашии отмечают, что большинство троллейбусов на автономном ходу будет курсировать на маршруте между Чебоксарами и Новочебоксарск. В Минпромторге России уточняют, что Чувашия стала вторым регионом после Крыма, где открыт межмуниципальный троллейбусный маршрут (Чебоксары — Новочебоксарск).

В настоящее время в Чувашии насчитывается 300 троллейбусов, изношенность составляет 83%, часть парка эксплуатируется уже более 25 лет. Троллейбусное сообщение в Чебоксарах и Новочебоксарске организовано по 22 маршрутам, на которых ежедневно работают около 220 единиц транспорта.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за ограничительных мер на предприятиях резко сократился пассажиропоток, что отразилось на доходах предприятий. В частности, как следует из картотеки судебных дел, на МУП «Чебоксарское троллейбусное управление» в мае по сравнению с апрелем выручка сократилась на 7,11 млн рублей. В результате возникла задолженность перед энергетиками, от угроз которых об ограничении электроэнергии приходится «отбиваться» через суд.

Напомним, Чувашия получит из федерального бюджета на реализацию индивидуальной программы социально-экономического развития 5 млрд рублей. В том числе была достигнута договорённость о закупке троллейбусов.