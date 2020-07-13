Лондон, 13 июля, 2020, 20:06 — ИА Регнум. Число умерших от COVID-19 в Британии за прошедшие сутки увеличилось на 11 человек, сообщает 13 июля минздрав страны.

tasnimnews.com Эпидемия коронавируса

С учётом этих данных, общее число жертв эпидемии достигло отметки в 44 830.

При этом количество выявленных случаев заражения увеличилось за сутки на 530, составив 290 133.

Ведомство отмечает, что это самый низкий уровень смертности с даты введения карантина в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, в мире выявлено более 12,5 млн случаев заражения коронавирусом, свыше 561 тыс. человек умерли от COVID-19.