Москва, 13 июля, 2020, 19:56 — ИА Регнум. Актёр Михаил Ефремов по-прежнему не признаёт свою вину в деле со смертельным ДТП в Москве. Об этом в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1» заявил его адвокат Эльман Пашаев.

[ Dmitry Rozhkov Михаил Ефремов

«Ефремов пока не признает свою вину. Как будет идти суд, будет видно в суде», — сказал Пашаев.

Адвокат отметил, что Ефремов готов сесть в тюрьму, если суд примет соответствующее решение. Более того, изначально актёр даже не хотел уходить под домашний арест, по всей видимости, из-за переживаний по поводу происходящего.