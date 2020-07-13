Нижний Новгород, 13 июля, 2020, 19:54 — ИА Регнум. Работа по исключению гидротехнических сооружений из перечня бесхозяйных ведется с 2011 года, за это время число таких объектов сократилось в 6 раз, — сообщает пресс-служба правительства региона.

PereslavlFoto Плотина

Почти 10 лет назад бесхозяйных гидротехнических сооружений на всей территории Нижегородской области насчитывалось 811. К июлю 2020 года их количество снизилось до 138. На особом контроле Дальнеконстантиновский район региона, здесь насчитывается 28 ничейных плотин. Их пытаются передать в муниципальную собственность района, однако есть трудности. Часть сооружений находится на землях государственного лесного фонда.

«Бесхозяйные ГТС могут представлять опасность в период паводка, поскольку за их содержание никто не отвечает. Ежегодно в рамках превентивных противопаводковых мер специалисты Минэкологии с участием представителей органов местного самоуправления проводят обследование этих плотин до и после прохождения весеннего половодья. Особое внимание — гидротехническим сооружениям, в нижнем бьефе которых находятся жилые дома и объекты экономики. По результатам обследований текущего года состояние этих плотин удовлетворительное. Но, несмотря на это, работу по ликвидации бесхозяйности ГТС необходимо ускорить», — отметил министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Денис Егоров.