Севастополь, 13 июля, 2020, 19:44 — ИА Регнум. Экипажи фрегата «Адмирал Эссен» и сторожевого корабля (СКР) «Пытливый» провели учебный морской бой, в ходе которого отработали уничтожение морского десанта противника, сообщает 13 июля пресс-служба Черноморского флота (ЧФ).

Mil.ru Фрегат «Адмирал Эссен»

В ходе учений были проведены артиллерийские стрельбы и пуски зенитных ракет.

«Экипажи СКР «Пытливый» и фрегата «Адмирал Эссен» выполнили артиллерийские стрельбы и пуски зенитных ракет по надводным целям. Отработаны действия по отражению возможной высадки морского десанта и диверсионных разведывательных групп условного противника», — указано в сообщении.

Уточняется, что роль корабля противника исполнял большой десантный корабль (БДК) «Цезарь Куников».

Штаб флота уточняет, учения были плановыми.