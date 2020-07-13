Антананариву, 13 июля, 2020, 19:42 — ИА Регнум. Двое парламентариев с диагнозом COVID-19 умерли на Мадагаскаре, сообщает 13 июля Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По словам Андри Раджоелины, президента страны, коронавирус был выявлен у 25 законодателей, в том числе у 14 сенаторов и их помощников.

Двое законодателей скончались: один — член Сената и один — депутат нижней палаты.

«Один депутат и один сенатор умерли».

Напомним, на Мадагаскаре выявлено на сегодняшний день 5080 случаев COVID-19, причём 213 — за последние сутки. Скончались в стране в общей сложности 37 человек с коронавирусом.

Страна занимает 92-е место в мире по количеству подтверждённых случаев заражения вирусом SARS-CoV-2. Среди африканский стран Мадагаскар не входит в первую десятку.