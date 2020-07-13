Бишкек, 13 июля, 2020, 19:42 — ИА Регнум. Европейский союз перечислил правительству Киргизии внеочередной грант в размере €24,8 млн (1,99 млрд рублей) на поддержку бюджета республики в условиях пандемии коронавирусной инфекции, передает министерство финансов.

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Эти деньги обещают потратить на смягчение социально-экономических последствий COVID-19 и сокращение дефицита бюджета, связанного со значительным выпадением налоговых сборов.

В частности, грант должен быть потрачен на выплату заработной платы более чем 79 тысячам медицинских работников, оказывающих помощь пострадавшим из-за пандемии, и почти 18 тысячам работников образовательных учреждений, на выплату пенсий, на выплату пособий по социальной помощи населению, на приобретение медоборудования, лекарств, защитной одежды, изделий медназначения и продовольствия, на закупку инсулина, на мероприятия по дезинфекции, а также на приобретение учебников.