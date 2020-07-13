Тамбов, 13 июля, 2020, 19:39 — ИА Регнум. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин возобновил совещания в правительстве, где рассматриваются актуальные вопросы социально-экономической жизни региона. Об этом ИА REGNUM сообщили в управлении информационной политики.

Tambov.gov.ru Губернатор Тамбовской области Александр Никитин

Совещания проходят по понедельникам под руководством губернатора с участием руководителей органов власти всех уровней и глав муниципалитетов. Сегодня, 13 июля, заседание прошло с соблюдением необходимых всех мер санитарной безопасности. Главным вопросом повестки дня стало преодоление кризисных явлений на рынке труда из-за ограничительных мер в связи с коронавирусом и поддержка малого бизнеса.

Губернатор Александр Никитин оценил итоги социально-экономического развития Тамбовщины за пять месяцев как в целом благоприятные. Было отмечено, что сохраняется позитивная динамика по основным показателям, чего во многом удалось добиться за счёт того, что большинству предприятий разрешили работать во время пандемии, были открыты рынки и ярмарки. В то же время были усилены меры безопасности и контроль за их соблюдением.

Согласно данным тамбовских властей, за пять месяцев индекс промышленного производства составил 110,5%. Это второе место в ЦФО и восьмое по России. Высокие темпы обеспечены деятельностью обрабатывающих производств, при этом самая высокая динамика (115,6%) — в пищевой и перерабатывающей промышленности. Объёмы выполненных с начала года строительных работ превысили на 10% среднероссийский уровень. Стабильно работали предприятия сельского хозяйства, обеспечив рост стоимости валовой продукции сельского хозяйства на 10,5%.

За четыре месяца среднемесячная начисленная заработная плата к уровню прошлого года выросла на 8,6%, при этом впервые с 2018 года выросли реальные доходы населения. Темпы роста среднедушевых денежных доходов увеличились на 4,6%. В регионе отмечают, что на динамику положительно повлияют федеральные и региональные меры поддержки населению, которые суммарно превысили 8 млрд рублей. Это стимулирующие выплаты медицинскому персоналу и социальным работникам, пособия безработным, меры поддержки семьям с детьми.

В то же время почти на 10% снизился оборот розничной торговли, на 30% сократился оборот розничных рынков и ярмарок, на 23% — оборот общественного питания. Это вполне объяснимо в условиях режима самоизоляции. С отменой ограничений отрасль постепенно восстановит утраченные позиции, уверен губернатор.

В правительстве России отметили Тамбовскую область в числе регионов с низким уровнем безработицы. Областная служба занятости оказала госуслуги 15 тыс. человек, более 5 тыс. граждан смогли найти доходное занятие. На профессиональное переобучение направлено 545 безработных.

Губернатор поблагодарил всех, кто продолжал успешно трудиться в новых условиях. Но призвал коллег ежедневно анализировать ситуацию, усилить индивидуальную работу с бизнесом, использовать дополнительные возможности государственной поддержки во всех сферах. Особое внимание он призвал обратить на сохранение рабочих мест, поддержку занятости и самозанятости, выплату зарплаты.

«Задолженности по оплате труда быть не должно, это тема номер один», — подчеркнул Александр Никитин.

Он также отметил, что от руководителей экономического блока ждёт «конкретных предложений по исправлению ситуации».