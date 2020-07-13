Петрозаводск, 13 июля, 2020, 19:49 — ИА Регнум. Главный собор Валаамского монастыря будет открыт для посещения с 16 июля. Об этом сообщается на официальном сайте монастыря.

Kremlin.ru Валаамский монастырь

Путешественники могут запланировать однодневное посещение Спасо-Преображенского собора и Центральной усадьбы, которые были закрыты из-за коронавирусных ограничений. Ранее Валаам частично открылся для туристов — с конца июня можно было гулять по части парка. Круизные теплоходы и скоростные «Метеоры» высаживали гостей в западной части архипелага, давая возможность увидеть скиты «Нового Иерусалима», а также внутренние озера.

«Однако многочисленные ограничения, введенные для безопасности посетителей, всё же постепенно смягчаются. С середины июля возобновляются однодневные поездки в центр обители в составе организованных групп. Теперь гости острова не только с борта судна смогут полюбоваться на монастырские постройки. Высадившись на берег, прибывшие смогут познакомиться с памятниками архитектуры и ландшафтного дизайна, монастырскими садами и, главное, посетить Спасо-Преображенский собор — «красу и гордость Валаама», поклониться святыням обители», — сообщают представители монастыря.

При этом посетителей по-прежнему призывают сохранять социальную дистанцию и использовать в помещениях маски, а также соблюдать другие требования Роспотребнадзора.