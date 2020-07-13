Москва, 13 июля, 2020, 19:35 — ИА Регнум. Внутриполитическое обострение в США связано в первую очередь в том, что глобальные финансовые элиты расколоты по вопросу управления как внутренними, так и международными процессами. Об этом 13 июля заявил генеральный директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин на телеканале «Россия 24».

Флаг США

«Меняется глобальная модель управления. Как раз 2020 год — когда вместо глобализации 1.0 формируется глобализация 2.0. Это принципиально другая модель, в которой Соединённые Штаты Америки будут занимать принципиально иное место. Потому что при глобализации 1.0 Америка — это сверхдержава, это исключительное государство на вершине пирамиды. Это глобальный единый мир под монополией доллара и управлением ФРС», — заявил Лепехин.

«Глобализация 2.0 предполагает иное устройство, когда помимо США будет существовать несколько центров силы. Это не многополярный мир, о чём некоторые сегодня говорят и радуются, что у нас всё меняется в сторону многополярности. У власти остаются всё те же самые финансовые структуры, но меняется модель управления. В этом смысле те процессы, которые сейчас происходят в США, являются следствием борьбы за власть, борьбы за модель», — указал он.