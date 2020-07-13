Бишкек, 13 июля, 2020, 19:24 — ИА Регнум. Две основные проблемы — это дефицит лекарственных препаратов, необходимых для лечения от коронавируса, и нехватка медицинских специалистов. Об этом заявил премьер-министр Кубатбек Боронов, отчитываясь перед президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым в ходе онлайн-совещания, посвященного эпидемиологической ситуации в стране.

Николай Загорский. У фельдшера в ожидании приёма. 1886

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По словам главы правительства, это происходит даже несмотря на то, что в течение нескольких последних дней в республику прибыли сразу несколько партий медикаментов, пользующихся наибольшим спросом среди населения.

Также высокопоставленный чиновник доложил главе государства о том, что посольства Киргизии начали прорабатывать вопрос поставки необходимых лекарственных препаратов из других стран.

В свою очередь президент Жээнбеков акцентировал внимание на том, что дефицит и резкое подорожание лекарств вызывает обоснованное возмущение граждан, потребовав от правительства «тесно работать с фармацевтическими компаниями».