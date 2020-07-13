Рим, 13 июля, 2020, 19:19 — ИА Регнум. В регионе Лацио (Рим) за последние сутки зафиксировано 24 новых случаев коронавируса, 22 из них (92%) «завезены» из-за границы, сообщили представители администрации региона в понедельник, 13 июля.

Russian.news.cn Туристы в масках возле Колизея в Риме

Власти осознают, что необходимо сосредоточиться на обеспечении мер карантина для прибывающих из-за границы, для этого делается всё необходимое, отметили также в администрации.

По данным на13июля, в Италииумерли34 967человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на13(днем ранее — на9). Выздоровели195 106человек, за день этот показатель увеличился на178(днем ранее — на349). Число подтвержденных носителей выросло на169(днем ранее — на234). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет243 230. В настоящее время заражены13 157человек — на22 меньше, чем днем ранее.

Общенациональный карантин в Италии продлился около двух месяцев, с марта по май 2020 года. Прогнозируются многомиллиардные потери для экономики из-за отсутствия туристов и сокращения объемов производства и экспорта, по итогам года объем ВВП снизится на 10 — 15%, считают эксперты, власти страны полагают, что падение составит 8−9%. Правительственные проекты поддержки экономики предполагают выделение 75 млрд евро (в том числе кредитных средств), часть этих средств уже выделена. Из фондов ЕС итальянские компании смогут получить до 170 млрд евро, большая часть этих средств — кредитные.

C 4 мая 2020 года некоторые ограничения были смягчены, к работе вернулись 4 миллиона человек. Заведения общественного питания начали продавать еду навынос, были разрешены прогулки в парках, посещение близких родственников и пользование общественным транспортом. С 18 мая почти все предприятия и организации смогли возобновить работу при условии соблюдения норм санитарной безопасности. Сообщение между регионами страны было возобновлено 3 июня, в тот же день была открыта граница.