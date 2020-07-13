Бишкек, 13 июля, 2020, 19:15 — ИА Регнум. Министерство труда и социального развития Киргизии опровергло активно распространяемую через WhatsApp информацию о том, что киргизстанцам, работавшим в период с 1991 по 2018 год, якобы будут выдавать пособия в размере 70 000 сомов (64 000 рублей).

Фредерик Бурр Оппер. «Фейковые» новости. 1894

В ведомстве подчеркивают, что подобные сообщения «являются ложью и не соответствует действительности».

«Убедительно просим граждан не верить и не распространять подобную информацию через интернет-каналы», — подчеркивают в министерстве.