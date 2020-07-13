Милан, Италия, 13 июля, 2020, 19:11 — ИА Регнум. 90% предприятий Италии «подают сигналы» о наличии у них экономических затруднений, сообщили в понедельник, 13 июля, в Центробанке страны, со ссылкой на собственное исследование.

Дарья Антонова ИА REGNUM Евро

Руководители 38% компаний, в которых работают не менее 50 сотрудников, исключают возможность нормализации ситуации в ближайшем будущем, вероятным такое развитие событий считают лишь 3%.

Около половины всех компаний страны попытались воспользоваться теми или иными формами поддержки со стороны государства, 70% от этого числа поддержку уже получили, отметили также в ЦБ.

По данным на12июля, в Италииумерли34 954человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на9(днем ранее — на7). Выздоровели194 928человек, за день этот показатель увеличился на349(днем ранее — на306). Число подтвержденных носителей выросло на234(днем ранее — на188). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет243 061. В настоящее время заражены13 179человек — на124 меньше, чем днем ранее.

Общенациональный карантин в Италии продлился около двух месяцев, с марта по май 2020 года. Прогнозируются многомиллиардные потери для экономики из-за отсутствия туристов и сокращения объемов производства и экспорта, по итогам года объем ВВП снизится на 10 — 15%, считают эксперты, власти страны полагают, что падение составит 8−9%. Правительственные проекты поддержки экономики предполагают выделение 75 млрд евро (в том числе кредитных средств), часть этих средств уже выделена. Из фондов ЕС итальянские компании смогут получить до 170 млрд евро, большая часть этих средств — кредитные.

C 4 мая 2020 года некоторые ограничения были смягчены, к работе вернулись 4 миллиона человек. Заведения общественного питания начали продавать еду навынос, были разрешены прогулки в парках, посещение близких родственников и пользование общественным транспортом. С 18 мая почти все предприятия и организации смогли возобновить работу при условии соблюдения норм санитарной безопасности. Сообщение между регионами страны было возобновлено 3 июня, в тот же день была открыта граница.