Москва, 13 июля, 2020, 19:15 — ИА Регнум. Для повышения доступность жилья населению необходимо обеспечить устойчивость строительных организаций. Об этом 13 июля корреспонденту ИА REGNUM сообщил член генерального политического совета, председатель регионального отделения «Партии Роста» в Ленинградской области, генеральный директор группы компаний «Доверие» Дмитрий Панов.

Дарья Драй ИА REGNUM Строительство жилого дома

«Для этого внедряется программа субсидирования процентных ставок застройщикам в рамках проектного финансирования до 5,5%, расширяется перечень системообразующих организаций в сфере строительства, увеличиваются объемы авансовых платежей подрядным организациям в рамках государственных контрактов», — заявил Панов.

По его словам, работающие в отрасли компании ждут отмены более 3 тысяч строительных норм и правил, которые на данный момент уже стали морально устаревшими и избыточными. В то же время меры поддержки строительной отрасли, заявленные правительством РФ позволят рассчитывать на рост показателей жилищного строительства только в течении ближайших двух лет максимум. Для того, чтобы эффект от их применения был долгосрочным, необходимо обеспечить пролонгированную поддержку отрасли не только в 2020—2021 годах, но и на более отдаленную перспективу, считает эксперт.