Могадишо, 13 июля, 2020, 19:05 — ИА Регнум. Террористическая группировка «Аль-Шабааб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за взрыв в сомалийской столице, 13 июля сообщает Reuters.

(сс) AMISOM Теракт в Сомали

Комментируя теракт, который произошёл возле военного госпиталя сегодня, 13 июля, Абдиасис Абу, представитель группировки, заявил:

«Мы провели операцию по борьбе при помощи мученической смерти в Могадишо. Целью был военный конвой, сопровождающий старших командиров отступников».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в результате теракта в Могадишо погиб мирный житель, глава ВС Сомали, на которого охотились террористы, ранен не был.