Могадишо, 13 июля, 2020, 18:58 — ИА Регнум. Теракт произошёл в центре сомалийской столицы 13 июля, сообщает Reuters.

Jim Gordon После взрыва автомобиля

В результате подрыва автомобиля террористами погиб мирный житель. Глава вооруженных сил Сомали, которого, вероятно, хотели убить, не пострадал.

Напомним, теракт произошёл утром 13 июля в Могадишо возле военного госпиталя в районе Ходан. Заминированный автомобиль въехал в военную колонну и врезался в бомбардировочную машину.

В этой колонне ехала машина с генералом ВС Сомали Юсуфом Раге. Комментируя случившееся, полковник Абдикани Али заявил:

«Охранники командира открыли огонь по автомобилю, когда он мчался к колонне. Водитель был застрелен, а его машина взорвалась. Командир и его охранники не пострадали».