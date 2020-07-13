Калуга, 13 июля, 2020, 18:57 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности губернатора Калужской области Владислав Шапша обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о безвозмездной передаче в муниципальную собственность Тарусского района Калужской области комплекса водозаборных сооружений вместе с земельным участком, необходимым для его функционирования. До настоящего времени данный объект, находился на балансе института, который был открыт в Тарусе в 80-е годы прошлого века. Тогда же на его производственной площади были построены и водозаборные сооружения. Они состоят из двух артезианских скважин глубиной 80 метров и здания станции 2-го подъема производительностью 1200 кубометров в сутки с резервуарами, предназначенными для водоснабжения как самой организации, так и жителей частного сектора и микрорайона Курган. Здесь проживает около 5500 тарусян.

Пресс-служба правительства Калужской области У жителей калужской Тарусы появился надежный поставщик водоснабжения

Пресс-служба правительства Калужской области У жителей калужской Тарусы появился надежный поставщик водоснабжения

Как сообщает пресс-служба правительства Калужской области, для научного учреждения, которое занимается проектированием, изготовлением и испытанием бортовой аппаратуры и приборов научного назначения, водоснабжение городских объектов является непрофильным видом деятельности. Комплекс нуждается в модернизации и поддержке в соответствующем состоянии для дальнейшего обеспечения населения качественной водой. Поэтому было принято решение обратиться к президенту с просьбой передать водозаборные сооружения в ведение муниципалитета. После одобрения главой государства у жителей Тарусы появился надежный поставщик водоснабжения.

Пресс-служба правительства Калужской области У жителей калужской Тарусы появился надежный поставщик водоснабжения