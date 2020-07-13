Афины , 13 июля, 2020, 18:52 — ИА Регнум. В Греции за последние сутки зафиксировано 24 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщила 13 июля Национальная организация общественного здравоохранения.

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Уточняется, что четверо инфицированных коронавирусом были выявлены при прохождении контроля при въезде в страну. Общее число подтверждённых случачев заражения достигло 3826 человек.

Сообщается также, что за последние сутки в Греции нет новых скончавшихся пациентов с COVID-19, всего в стране подтверждено 193 случая летального исхода от заболевания.