Кострома, 13 июля, 2020, 18:50 — ИА Регнум. Пандемия коронавируса привела к спаду промышленного производства в Костромской области. По данным «Костромастата» в январе-мае 2020 года объемы промышленного производства региона сократились на 20,8% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Irao-generation.ru Костромская ГРЭС

Наибольшее влияние на индекс оказало снижение выработки электроэнергии на Костромской ГРЭС на 69,2% в первом квартале 2020 года из-за снижения активности энергоёмких производств страны. Серьёзный спад (58,2%) наблюдался по виду экономической деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха». Снижение объемов выпуска продукции показали обрабатывающие производства — 7,1% и предприятия, связанные с водоснабжением, водоотведением, сбором и утилизацией отходов — 1,9%.

Вместе с тем в регионе на 3,4% увеличился объём добычи полезных ископаемых, существенный рост показала пищевая промышленность — 12,4%. Производство спецодежды и средств индивидуальной защиты увеличилось в 1,6 раза. Это объясняется перепрофилированием лёгкой промышленности региона под выпуск противочумных костюмов и масок. Также в области в 1,4 раза выросло химическое производство и в 2,4 раза производство электрооборудования.

На поддержку предпринимателей региона в период пандемии из всех источников финансирования направили 2 млрд рублей, 743 млн из них выделил регион.

Из данных статистики можно сделать вывод, что коронавирус в Костромской области серьёзно повилял как на крупные предприятия, так и на малый и средний бизнес.