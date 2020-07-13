Кострома, 13 июля, 2020, 18:46 — ИА Регнум. Николай Майоров, назначенный омбудсменом по правам ветеранов и пенсионеров в Костромской области, не смог назвать проблемы пенсионеров в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM. На вопрос о назначении на должность и планах по предстоящей работе Николай Майоров ответил следующее:

Adm44.ru Николай Майоров

«Какие у нас есть проблемы с пенсионерами, для того чтобы в этом глубоко разобраться, для этого, видимо, эта должность и учреждена. А сейчас сказать вам, какие есть проблемы без общения с этой группой населения, с этими людьми я, разумеется, не могу. По моему пониманию, должность нужна для того, чтобы в эту тематику вникнуть глубже. Говорить предметно, а действовать оперативно. Но это может прийти только после того как ты непосредственно пообщаешься с этой категорией»

Напомним, решение о введении в регионе должности уполномоченного по правам пенсионеров принял губернатор региона Сергей Ситников. Подбор кандидатов был поручен заместителям губернаторы — Ольге Ерёминой и Александру Фишеру. Имена кандидатов, из которых выбирался защитник по правам пенсионеров, общественности не озвучили.

13 июля на должность омбудсмена назначили Николая Майорова — Героя России, полковника, генерального директора АО «Шувалово». Работать уполномоченный будет на общественных началах — без денежного содержания. В функции омбудсмена входит посредничество между властью и ветеранскими организациями, обсуждение новых мер поддержки пожилых костромичей и защита их прав.