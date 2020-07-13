Кострома, 13 июля, 2020, 18:40 — ИА Регнум. 13 июля избирательная комиссия Костромской области отказалась заверять список КПРФ в областную думу по одномандатным округам. Об этом со ссылкой на постановление, размещённое на портале государственных органов региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Диева ИА REGNUM

Конференция коммунистов по вопросу выдвижения списка кандидатов в депутаты областного заксобрания, состоявшаяся 4 июля 2020 года, была признана нелегитимной.

«Участники конференции тайно голосовали не за список кандидатов в депутаты Костромской областной думы седьмого созыва по одномандатным избирательным округам в целом, а за каждого кандидата из списка по отдельности. Согласно части 1 статьи 73 Избирательного кодекса Костромской области решение политической партии о выдвижении списка кандидатов в депутаты по одномандатным избирательным округам принимается тайным голосованием. Таким образом, выдвижение списка кандидатов проведено с нарушением действующего законодательства», — пояснили ИА REGNUM в облизбиркоме.

Сами коммунисты назвали ошибку «технической» и признали требования облизбиркома обоснованными. 18 июля в Костроме состоится третий этап конференции Костромского областного отделения КПРФ, на котором состоится новое голосование по списку. После этого КПРФ повторит попытку сдать документы в облизбирком.

«Юрист, который готовил документы на выборы в 2015 году, подготовил их по старым требованиям, отсюда и возникла коллизия. Оказывается, согласно закону нужно было голосовать не за каждого кандидата персонально, а списком. Здесь виноваты мы. Отмечу, что принципиальных замечаний по персоналиям нет. Все документы после 18 июля мы предоставим в областную избирательную комиссию», — сообщил секретарь костромского комитета КПРФ Валерий Ижицкий.

Отметим, что на данный момент облизбирком заверил списки 7 партий, чьи кандидаты будут бороться за кресла депутатов областного парламента. В их числе — «Новые люди», «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», «Родина», «Гражданская платформа», «Партия Социальных Реформ — Прибыль природных ресурсов Народу», партия «Социальной защиты», «За правду».

В Костромскую областную думу седьмого созыва изберут 35 депутатов, из них 25 — по одномандатным округам и 10 — по спискам. Выдвижение кандидатов в региональное завершится 2 августа.