Санкт-Петербург, 13 июля, 2020, 18:39 — ИА Регнум. Руководство «Милана» включилось в борьбу за 25-летнего форварда «Зенита» и национальной сборной Ирана Сердара Азмуна. Ранее сообщалось, что в услугах нападающего «сине-бело-голубых» заинтересован «Наполи». Футболист оценивается в 14,5 миллиона евро.

Кирилл Венедиктов Сердар Азмун

В текущем сезоне Азмун принял участие в 26-ти матчах РПЛ, в которых отличился 14-ю забитыми мячами и 6-ю голевыми передачами.