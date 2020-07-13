Москва, 13 июля, 2020, 18:33 — ИА Регнум. 19-летний центральный защитник «Хайдука» и молодежной сборной Хорватии Давид Колина может продолжить карьеру в московском «Локомотиве». Transfermarkt оценивает футболиста в 900 тысяч евро.

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В текущем сезоне Колина принял участие в 21-м матча Хорватской Футбольной Лиги. В составе молодежной национальной сборной хорват сыграл в 6-ти матчах квалификаций на Чемпионат Европы U19.