В Турции при сходе оползня погибли четыре человека
Анкара, 13 июля, 2020, 18:30 — ИА Регнум. Четыре человека погибли от схода оползня на северо-востоке Турции, сообщает 13 июля администрация губернатора провинции Артвин.
Storm05
Оползень
Оползень сошел возле города Юсуфэли провинции Артвин, расположенной на северо-востоке Турции.
По данным местной администрации, оползень был вызван продолжительными ливнями.
Он произошел в районе автотрассы Артвин-Эрзурум 12 июля в 19:30 мск.
Погиб рабочий, участвовавший в строительстве водохранилища. Позднее в машине, унесенной селевым потоком, была найдена мертвыми семья из трёх человек.
Работы по очистке заваленной оползнем площади продолжаются. Автомобильный туннель и участок автодороги остаются перекрытыми