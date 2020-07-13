Анкара, 13 июля, 2020, 18:30 — ИА Регнум. Четыре человека погибли от схода оползня на северо-востоке Турции, сообщает 13 июля администрация губернатора провинции Артвин.

Storm05 Оползень

Оползень сошел возле города Юсуфэли провинции Артвин, расположенной на северо-востоке Турции.

По данным местной администрации, оползень был вызван продолжительными ливнями.

Он произошел в районе автотрассы Артвин-Эрзурум 12 июля в 19:30 мск.

Погиб рабочий, участвовавший в строительстве водохранилища. Позднее в машине, унесенной селевым потоком, была найдена мертвыми семья из трёх человек.

Работы по очистке заваленной оползнем площади продолжаются. Автомобильный туннель и участок автодороги остаются перекрытыми